Anche il comune di Ventimiglia è illuminato di arancione per aderire alla campagna internazionale Orange the world 2020, promossa da Soroptimist International Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Zonta Club Sanremo, Zonta Club Ventimiglia Bordighera, Club per l’Unesco di Sanremo, Associazione Italiana Donne Medico, Centro Iniziative Donne di Sanremo, Fidapa Bpw di Sanremo, Fidapa Bpw di Ventimiglia, Noi4You Sportello di Ascolto e di aiuto contro la violenza Bordighera e P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del Ponente per le pari opportunità Bordighera. La manifestazione, che si chiuderà il 10 dicembre, vuole sensibilizzare la popolazione sulle pari opportunità, sui diritti della persona, sullo sviluppo sociale e sulla pace nel mondo. Questa sera alla presenza del Sindaco di Ventimiglia Gaetano Antonio Scullino, dell’assessore Tiziana Panetta, vicepresidente di Fidapa Ventimiglia, Antonella Mercurio, presidente di Fidapa Ventimiglia, e di Fabiana Ferraris, segretaria e Micaela Anceresi, revisore dei conti, è stato posizionato nell’atrio del palazzo del Comune il cartello che accompagnerà la manifestazione è che unirà con un ideale filo arancione tutte le città del ponente ligure che hanno partecipato all’iniziativa.

Correlati