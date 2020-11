Sulla base dei dati dell’osservatorio del Dipartimento delle Finanze del Mef nei primi 9 mesi del 2020 la Liguria è l’ultima regione in Italia per l’apertura di nuove partite Iva. Il calo percentuale rispetto allo stesso periodo del 2019 è stato del 21,32%. Sino a settembre sono state 8877 le nuove aperture di partite iva: in Liguria rispetto al settembre 2019 c’è stata una diminuzione di 1860 unità. La provincia di Imperia ha fatto registrare un calo del 19,46%.

Correlati