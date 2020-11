Intesa Sanpaolo ha stabilito di procedere all’installazione di erogatori di gel igienizzante nelle Aree Self su tutto il territorio nazionale, compresa la rete UBI di prossima integrazione.

La distribuzione inizierà a partire da metà dicembre e si concentrerà inizialmente sulle Aree Self gestite direttamente dalle filiali (oltre 2.100 in tutta Italia) e successivamente su quelle esternalizzate (202) e su quelle presso terzi (262, tipicamente presso centri commerciali), nelle quali l’impianto e la ricarica saranno gestiti dalle imprese di pulizia. Il piano di installazione terminerà indicativamente entro metà gennaio.

L‘utilizzo in autonomia degli sportelli bancomat, oltre a essere un servizio gratuito, è raccomandabile perché garantisce rapidità e sicurezza per tutti. La Banca è aperta attraverso tutti i canali disponibili, per garantire continuità e qualità del servizio nella massima sicurezza.