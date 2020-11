Il sindaco di Imperia Claudio Scajola dà il benvenuto alle luminarie natalizie accesse oggi alle 18 sia a Oneglia sia a Porto Maurizio. “Si è accesa per chi sta combattendo contro il virus. Si è accesa per gli esercizi commerciali che stanno stringendo i denti in questo momento di crisi. Si è accesa per i più piccoli, ai quali non dobbiamo insegnare che i momenti bui non esistono, ma che alla fine la luce torna sempre” afferma il primo cittadino.

A Oneglia l’immagine del clown Grock è riflessa sulla facciata dell’ex municipio. Sulla fontana di piazza Dante e sulla facciata del Comune è iflesso il tricolore italiano Le luminarie resteranno accese sino al 6 gennaio 2021.

