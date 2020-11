Marco Damele, giovane imprenditore agricolo di Camporosso, ha un passato glorioso e ricco di soddisfazioni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale e dopo un lungo e intenso avanzamento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha sviluppato la sua azienda puntando sulle antiche varietà vegetali, studiando e reintroducendo una vecchia e storica cipolla, la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum) che per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente persa la memoria; un contadino moderno, un custode di biodiversità che ha deciso di guardare al futuro aprendo l’azienda a nuove forme di tutela botanica e storica del territorio organizzando, alternando alla coltivazione, anche incontri e conferenze in giro per l’Italia per promuoverla. Ciò che si sta verificando oggi nella mente di Marco non nasce da idee azzardate, ma è progetto imprenditoriale nato 6 anni fa, anni trascorsi a studiarne caratteristiche e proprietà anche con collaborazioni che vanno fuori del confine nazionale, è un fenomeno spontaneo di centinaia di agricoltori in tutta Italia che decidono di abbracciare una nuova via dell’agricoltura che vede nella biodiversità la strada per ridare nuova linfa al settore agro-floricolo e sulla cui origine non è difficile accordarsi nel guardare alla terra con uno slancio che è simile ad una gioia liberatrice.Verrebbe da dire dai fiori alle verdure, che rappresenta semplicemente un ritorno ideologico alle origini , una nuova frontiera dell’agricoltura ligure , mirata ad una promozione anche fuori della regione , per proseguire sulla strada della valorizzazione di un prodotto che viene giornalmente ricercato e apprezzato da migliaia di ortisti, vivai, garden e ristoranti. I risultati ci sono e la produzione in costante aumento ne è la conferma ( la produzione aziendale supera i cinquantamila bulbi l’anno) , ma devono tradursi in una valorizzazione culturale ed economica di tutto il comparto.

” Recuperare, salvare e rilanciare la coltivazione di piante antiche e sconosciute, è diventata un’opera imprescindibile, ma se vogliamo lasciare alla pianta un futuro sicuro, bisogna studiare anche i benefici alla salute che questo bulbo è capace di darci, collaborando con istituti di ricerca e facendola conoscere a tutti. La nostra agricoltura deve evolversi abbracciando le tradizioni. Ci siamo resi conto che è importante parlare di tutela dei semi e biodiversità, ma è fondamentale che questi prodotti siano anche presenti nelle nostre cucine e apprezzati da chi li consuma. La migliore forma di salvaguardia per l’agricoltura è proprio quella di promuoverla attraverso l’alimentazione, con ricette che parlino di stagionalità dei prodotti, biodiversità, Km 0 e fantasia”.

Marco Damele, scrittore, imprenditore botanico e tecnico biologico e di Camporosso in provincia di Imperia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” nel 2019 il ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine” e appena pubblicato ” Il Giardino della Biodiversità” dedicato a Libereso Guglielmi.

