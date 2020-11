Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1189 114 -49 ASL1 122 13 -5 ASL2 124 14 -13 San Martino 316 38 -3 Evangelico 63 7 -1 Ospedale Galliera 154 9 -11 Ospedale Gaslini 5 0 0 ASL 3 Villa Scassi 151 15 -7 ASL 3 Gallino 11 0 -1 ASL3 Micone 1 0 1 ASL4 Sestri Levante 106 7 -3 ASL4 Lavagna 2 0 -2 ASL5 Sarzana 127 8 -5 ASL5 Spezia 7 3 1 Isolamento domiciliare 12.303 -514 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 34.070 1117 Deceduti 2.322 14 *dettaglio data decesso sesso età luogo decesso 1 20/11/2020 M 93 Ospedale San Paolo 2 20/11/2020 M 97 Ospedale San Paolo 3 22/11/2020 M 85 Ospedale San Paolo 4 22/11/2020 M 91 Ospedale San Paolo 5 23/11/2020 M 83 Savona 6 23/11/2020 F 50 Galliera 7 23/11/2020 M 91 Ospedale di Sestri Levante 8 23/11/2020 F 88 Ospedale San Paolo 9 24/11/2020 F 79 Galliera 10 24/11/2020 M 80 Galliera 11 25/11/2020 M 92 Sanremo 12 25/11/2020 M 76 Sanremo 13 25/11/2020 M 84 Sarzana 14 25/11/2020 F 75 San Martino ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 3158 ASL 2 1572 ASL 3 4710 ASL 4 934 ASL 5 723 Liguria 11.097

IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO TOTALE tamponi effettuati 584.154 5.705 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) di cui: 49.951 570 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6.287 64 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 43.664 506 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 13.559 -561 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1421 LA SPEZIA 2069 IMPERIA 1321 GENOVA 7858 Residenti fuori Regione/Estero 275 altro/in fase di verifica 615 TOTALE 13.559

Coronavirus, segnalati 14 nuovi decessi in Liguria, 2 dei quali avvenuti all’ospedale di Sanremo