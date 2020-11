Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe sugli indicatori regionali tra il 18 e il 24 novembre in Liguria emerge un miglioramento nel trend dei contagi del covid, ma i posti letto in ospedale occupati da pazienti covid, anche se in calo, restano sopra la soglia di saturazione. I posti letto in area medica con pazienti covid sono scesi al 63% (erano il 74% una settimana prima). La soglia di saturazione limite è al 40%. Stabili al 53% rispetto a una settimana fa i posti in terapia intensiva occupati da malati covid, con soglia di saturazione indicata al 30%.

