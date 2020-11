Sono 29.003 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati oggi nel bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi. Da ieri sono stati registrati altri morti 822 morti ed il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia è ora di 52.850.

Coronavirus, 822 nuovi decessi in Italia segnalati dal Ministero della Salute