Nell’ambito degli appuntamenti in diretta streaming dedicati alle imprese associate, la Confartigianato ha organizzato, in collaborazione con il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, un seminario volto a favorire l’aggiornamento professionale e offrire un supporto concreto allo svolgimento dell’attività lavorativa dell’impiantista, in linea con le evoluzioni normative e tecnologiche del settore.

Il nuovo appuntamento Webinar, dal titolo “Il valore della Dichiarazione di Conformità e il ruolo della formazione tecnica”, si terrà oggi pomeriggio a partire dalle ore 14. L’obiettivo è sottolineare l’importanza del valore della Dichiarazione di Conformità quale documento conclusivo del processo lavorativo dell’installatore di impianti e di evidenziare come la normazione tecnica possa assicurare che le realizzazioni fatte in accordo alle norme tecniche volontarie del CEI si possano considerare eseguite a regola d’arte.

Verranno presentate le principali novità normative a livello impiantistico, la convenzione CEI/Confartigianato, utile per avere l’accesso online alle Norme e alle Guide Tecniche CEI a condizioni particolarmente vantaggiose e il Catalogo Guidato CEI per orientarsi nel ricco mondo della normazione.

All’incontro interverranno Davide Andrea Macchi Presidente di Confartigianato Elettricisti, Raffaele Greco Responsabile Formazione e Vendite CEI, Giuseppe Bosisio Responsabile Funzione Technical Policy and Quality CEI, Claudio Pavan Segretario CEI SC 100D e Flavio Romanello Presidente di Confartigianato Antennisti Elettronici.

Per informazioni su questo appuntamento e sulle future iniziative è possibile contattare l’Ufficio Tecnico della Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524

Correlati