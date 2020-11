Mandavano sms sui cellulari dei correntisti delle banche di tutta Italia e attraverso un link riuscivano a svuotarne i conti. La polizia postale di Genova ha sgominato la banda denunciando quattro persone. Le nuove tecniche per truffare sono definite Smishing e Vishing. La prima consiste nell’inviare comunicazioni che paiono provenire dalla propria banca e che invitano ad accedere al conto on-line mediante un link. Gli sms falsi riescono a collocarsi in coda ad altri messaggi autentici ricevuti dalla banca. Nei raggiri via telefono i truffatori insultavano alla fine della telefonata le vittime: “Ti abbiamo fregato” o “sei stato un ciambellone”. La banda si sarebbe impossessata di 300 mila euro da settembre in poi.

Correlati