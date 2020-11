Si trasferisce da Milano a Bordighera il 24 ottobre per lavorare in smart working nella casa al mare ma una volta in Riviera si scopre positiva. Monica, 58 anni, trasferitasi nel Ponente quando si poteva circolare tra Regioni, ora ringrazia l’Asl ed il Comune per la vicinanza. “L’Asl Imperiese mi ha contattato più e più volte per sapere come stavo, prenotarmi i tamponi e darmi le indicazioni su come comportarmi” racconta la donna (ora negativa) a Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati