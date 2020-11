A Sanremo madre e figlio sono stati denunciati, lei per furto e lui per ricettazione per aver rubato un cellulare ad una donna di 80 anni stava facendo la spesa in un supermercato in via Agosti. L’anziana aveva lasciato il cellulare vicino alla bilancio del reparto ortofrutta. Le immagini delle video sorveglianza hanno svelato la destrezza con cui una cliente aveva fatto sparire il cellulare nella borsetta, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

