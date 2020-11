Questa mattina si è svolto un incontro ad Ospedaletti tra l’Assessore Regionale Marco Scajola ed il Sindaco Daniele Cimiotti. Diversi i temi affrontati durante l’incontro, con particolare riguardo agli interventi già finanziati da parte di Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico, azioni per la riqualificazione urbana della cittadina di Ponente. Marco Scajola commenta: “Un incontro utile, nei primi cinque anni di mandato abbiamo seguito diversi interventi, ho voluto incontrare il sindaco Daniele Cimiotti, per fare il punto sullo stato dell’arte di queste pratiche e su altre attualmente in studio. Il confronto costante tra Regione e Comuni è fondamentale per porre in essere azioni concrete per il territorio”.

