Riaprirà domani mattina, 26 novembre, giorno di San Leonardo Patrono, alle ore 08.00, la Fontana di Piazza Dante, oggetto negli ultimi mesi di un profondo lavoro di recupero e valorizzazione. In ottemperanza alle disposizioni di sicurezza anti-contagio, non è previsto un evento inaugurale. Tuttavia, l’Amministrazione chiede ai cittadini di rendersi partecipi di questo momento di riapertura scattando una foto alla “nuova fontana” e inviandola a imperiaturismo@gmail.com entro la giornata di domani. Le foto saranno caricate sulla pagina Facebook della Città di Imperia: quella che otterrà più like sarà stampata e farà parte di una mostra sulla storia dei Portici e di Piazza Dante, in corso di allestimento, alla Galleria Rondò. La data di apertura della mostra sarà fissata alla luce delle prossime disposizioni governative.

Sempre nella giornata di domani, giovedì 26 novembre, alle ore 18.00, saranno accese le luminarie natalizie contemporaneamente in tutta la Città. Ad illuminarsi, con il tricolore, saranno anche la facciata di Palazzo Civico e proprio la fontana di Piazza Dante. Le luminarie resteranno accese sino al giorno dell’Epifania.