Mirco Testera, colonna storica dell’Imperia Calcio, è scomparso a 85 anni. Era figlio di Cesare, tra i pionieri del team rivierasco, centrocampista che giocò nell’Alessandria in A, prima di approdare a Imperia. Mirco giocò a lungo nella prima squadra dell’Imperia come centrocampista, per poi vestire anche le maglie di Varazze e Loanesi. A Imperia Mirco sposò Mirella Spalla, dalla quale ebbe Paolo, come scrive Damiano Di Giuseppe su “Il Secolo XIX”.

