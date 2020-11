La Liguria ha due presenze in più nella Guida Michelin, dato che l’edizione 2021 ha assegnato la prestigiosa Stella: Impronta D’Acqua dello chef Ivan Maniago, a Cavi di Lavagna, e Nove, con lo chef Giorgio Servetto, ad Alassio. Sempre con una Stella confermati altri 5 ristoranti in Liguria: Claudio di Bergeggi, Il Vescovado di Noli, Paolo e Barbara di Sanremo, Sarri di Imperia e The Cook di Genova.

