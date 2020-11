Diego Armando Maradona, uno tra i più grandi calciatori nella storia del calcio, è morto oggi all’età d 60 anni. Il quotidiano argentino “Clarin” riferisce che Maradona sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio mentre era nella casa di Tigres, dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello.

Calcio in lutto per la morte di Diego Armando Maradona