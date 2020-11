Mercoledì 25 novembre anche la provincia di Imperia sarà interessata dallo sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati a livello nazionale. Per quanto riguarda la Riviera Trasporti il personale viaggiante si asterrà dalle 11 alle 15, gli impianti fissi con presidi assicurati nelle ultime 4 ore del turno. Sono garantiti i servizi scolastici prima delle 11 e dopo le 15.

