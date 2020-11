A Sanremo sulla pista ciclabile domenica di fronte a Villa Nobel una quindicina di ciclisti che pedalavano ad almeno 40 all’ora, occupando una corsia e mezza, ha provocato la caduta di un bimbo piccolo che era su una bici accompagnato dai genitori. Il bimbo se l’è cavata per fortuna con quale graffio, ma i ciclisti non si sono fermati nonostante l’accaduto, proseguendo la corsa senza fermarsi agli stop ed agli attraversamenti pedonali, come racconta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

