Fondata nel 1997, Mediterranea Cosmetics basa la formulazione dei suoi prodotti sull’utilizzo bilanciato tra principi naturali ed estratti botanici, primi su tutti i principi attivi derivati dall’olio d’oliva, potenziati dalla più avanzata ricerca scientifica, in un perfetto equilibrio tra natura e scienza.

Dalla sua nascita, Mediterranea si è fatta conoscere ed è cresciuta attraverso i canali online e della vendita per catalogo ed è con grande emozione che si appresta ad inaugurare il primo punto vendita “offline”, in cui incontrare le consumatrici e far vivere l’esperienza sensoriale della marca.

Il negozio di Mediterranea aprirà le sue porte domani, 24 novembre, nella centralissima Via Carlo Alberto 43/e. Lo spazio è stato disegnato dallo Studio Paolo Frello & Partners, un’ode alla mediterraneità per la scelta dei materiali e per i colori: legni marini e piastrelle nei colori e design ispirati alle famose ceramiche di Giò Ponti. Domina gli interni un mobile ispirato alle farmacie dell’800, nelle cui nicchie troveranno posto i prodotti delle 4 linee principali del brand: Beauty, Natura, Pharma e Armonie. E poi un salottino per consulenze o make up su misura. Un traguardo importante, sostenuto da incoraggianti risultati che portano Mediterranea a guardare al futuro con ottimismo.