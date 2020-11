La Liguria resterà in zona arancione fino a giovedì 3 dicembre. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e ad a Liguria, Basilicata e Umbria. La Liguria rimane dunque una regione a rischio medio-alto e scenario 3 con situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo.

La Liguria resta in zona arancione fino a giovedì 3 dicembre