La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di secondo grado a 3 anni e 9 mesi al ginecologo Luca Nicoletti, per violenza sessuale aggravata a 5 sue pazienti. Il medico era in servizio all’ospedale di Imperia, l’inchiesta era partita dopo una denuncia inizialmente di due pazienti. In primo grado Nicoletti era stato condannato a 8 anni e 6 mesi, pena abbassata in Appello. Ora potrà partire l’azione civile delle 5 parti offese costituitesi in giudizio.

