“Impegno, ricerca scientifica e innovazione: questo è l’Istituto Gaslini. L’ospedale pediatrico genovese è un’eccellenza nella cura dei più piccoli a livello ligure e mondiale e lo ha dimostrato anche durante questa emergenza coronavirus, diventando il primo ospedale in Italia a dotarsi della superfibra 10 GB”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Telemedicina, formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, possibilità di monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati: grazie alla connettività a banda ultra larga – prosegue Toti – sarà possibile fare questo e molto altro. Oggi più che mai grazie Gaslini, orgoglio e speranza per tutti noi”, conclude.

Gaslini primo ospedale in Italia a dotarsi della superfibra 10 GB. Toti: “All’avanguardia per migliorare la vita ai piccoli pazienti”