All’ospedale di Sanremo, dopo quasi un mese di ricovero, è mancato Mario Vilardo, 71 anni, popolare barman di Diano Marina. Un’embolia cerebrale e poi il Covid non gli hanno dato scampo. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15,30 nella chiesa di Diano Marina. Mario con il fratello Gianni conduceva il bar Eden in via Agnese, vicino all’ex passaggio a livello, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

Correlati