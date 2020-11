In Italia nelle ultime 24 ore sono state 853 le persone morte, positive al Coronavirus, a fronte delle 630 di lunedì. Sono 23.232 i nuovi positivi, con 188.659 tamponi eseguiti contro i 149.000 di lunedì. L’andamento dei decessi, a detta degli esperti, è destinato a mantenersi alto ancora per circa due settimane. Un dato in parte confortante è il fatto che l’indice di contagiosità è attualmente pari a 1,2 e sta continuando a scendere. “E’ un segnale che va nella direzione giusta”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione “Di Martedì”.

Correlati