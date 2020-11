La Confcommercio della provincia di Imperia, come aveva già fatto in precedenza a Imperia con il Centro Medico Polispecialistico per l’effettuazione di tampone antigenici e test sierologici per la ricerca di SARS-CoV-2, con risposta in giornata, ha ora stipulato un’altra convenzione con Athena Medica di Sanremo.

La convenzione, in questo caso, riguarda la possibilità per i soci Confcommercio di effettuare esami diagnostici di vario tipo e radiografie, con costi contenuti e tariffe dedicate. Si tratta quindi di un ulteriore servizio di notevole importanza per gli associati Confcommercio.

La convenzione è stata siglata con i vertici di Athena Medica dal presidente provinciale di Confcommercio Imperia Enrico Lupi, alla presenza del presidente di Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassarre. L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2021 e prevede tariffe preferenziali, riservate esclusivamente ai Soci Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia, a presentazione della tessera associativa in regola per l’anno in corso. Per maggiori dettagli, gli interessati potranno rivolgersi agli addetti delle sedi zonali di Confcommercio, che forniranno tutte le informazioni necessarie.