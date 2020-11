Scusandosi per il disagio, si invitano i possessori dei mezzi a posizionare sul cruscotto il badge utilizzato per l’ingresso e un foglio A4 con l’indicazione “ abbonato al park Palafiori ” ,al fine di consentire agli agenti di Polizia Municipale i controlli dovuti.

A Sanremo a causa dei lavori di adeguamento all’impianto antincendio del Palafiori che determineranno la chiusura del park da domani (24 novembre) e sino al termine dei lavori (presumibilmente 4/5 giorni), l’Ufficio Viabilità comunica che i possessori di abbonamento al Palafiori potranno usufruire dei parcheggi in zona B .