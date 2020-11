In riferimento all’articolo comparso su una testata giornalistica on Line in merito alle dimissioni dell’Ingegner Luca Pesce dal ruolo di Direttore Generale di Amaie Energia e Servizi si comunica quanto segue

il dr. Pesce ad oggi non ha rassegnato le proprie dimissioni da Amaie Energia e Servizi srl e quindi il suo rapporto con la società prosegue con regolarità ;

l’Ing Pesce riceve costantemente proposte di collaborazione da società di livello nazionale appartenenti al mondo delle utilities ( in particolare nel settore igiene urbana ), specie in questo periodo di profondi cambiamenti e processi di aggregazione nel settore ;

in tale contesto l’ing Pesce ci ha preavvertito, in maniera informale, che sta valutando alcune di tali offerte, valutazione che nulla ha a che vedere con lo stato della società e che si inquadra esclusivamente in un quadro di sua importante crescita professionale;

qualora tali prospettive dovessero concretizzarsi l’ing Pesce garantirà la piena operatività della società sino all’individuazione di un nuovo dirigente e, eventualmente, mediante un graduale passaggio di consegne secondo le forme ritenute dall’azienda idonee e rispondenti alle proprie necessità.

Il Presidente di Amaie Energia e Servizi srl

Avv. Andrea GORLERO