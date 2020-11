In questo delicato momento, la nuova formula dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera per gli open day saranno degli incontri on-line.

Pertanto mercoledì 2 dicembre, mercoledì 9 dicembre e mercoledì 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 i docenti dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera saranno disponibili on-line per genitori ed alunni per fornire loro indicazioni e chiarimenti relativi ai corsi di studio, in vista delle prossime iscrizioni.

I link per i vari corsi ai quali collegarsi saranno i seguenti:

FERMI – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/FERMIVEN-IM-5AAFM

FERMI – TURISMO:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/FERMIVEN-IM-5AAFM

FERMI – COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/FERMIVEN-IM-5GCAT

POLO – SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/POLOVEN-IM-5MSC

POLO – SERVIZI COMMERCIALI:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/POLOVEN-IM-5MSC

MONTALE – RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/MONTALEBOR-IM-5ARIM

MONTALE – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE:

https://aule.fondazionefranchi.it/b/MONTALEBOR-IM-5TOSA