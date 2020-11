Un operaio di 52 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto ferito oggi pomeriggio a Sarzana (La Spezia) per il cedimento del tetto di un capannone su cui stava svolgendo un sopralluogo. L’uomo era impegnato in alcune verifiche quando la copertura ha ceduto. L’operaio è precipitato al suolo dopo un volo di 8 metri.

