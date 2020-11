A Imperia Oneglia gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti l’altra sera nel tardo pomeriggio dato che nei pressi di un locale si erano formati gruppetti di clienti senza che fossero rispettati i distanziamenti ed alcune persone erano senza mascherine. La Polizia Locale ha elevato una multa di 400 euro e disposto la chiusura per 5 giorni del ristorante “U Papa” in piazza Doria, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

