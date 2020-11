Se effettivamente il testo di Legge di Bilancio diffuso in bozza fosse veritiero, Anap Confartigianato invita il Governo a cancellare quelle subdole righe prima che la proposta di Manovra 2021 sia presentata in Parlamento ed eventualmente invochiamo l’attenzione delle forze di maggioranza e di opposizione affinché si adottino modifiche parlamentari che confermino il meccanismo di rivalutazione piena.

“La riproposizione di un ulteriore blocco – ha commentato Rina Liberato Francone presidente di Anap Confartigianato Imperia – sarebbe una profonda ingiustizia ai danni di contribuenti che hanno lavorato e contribuito per un’intera vita lavorativa e che adesso meriterebbero maggiore considerazione da parte dello Stato, tanto più che, nonostante la rilevante perdita di potere di acquisto che hanno subito le loro pensioni e sebbene quasi il 50 per cento di loro sia sotto o vicino alla soglia di povertà, è grazie al loro sostegno che molte famiglie di giovani hanno potuto andare avanti, specialmente nell’attuale periodo di pandemia”.