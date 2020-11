A Sanremo tamponi su 140 degenti e 160 membri tra dipendenti della struttura e degli appalti esterni, sono stati commissionati dalla Rsa “Piccolo Cottolengo” (Opera Don Orione) di via Galileo Galilei, dopo che è stato registrato un focolaio in un reparto. I tamponi sono stati eseguiti tra giovedì e venerdì e i risultati si dovrebbero conoscere a inizio settimana. Al momento la struttura non è in grado di comunicare un numero preciso di “positivi”. Si sta realizzando una zona di isolamento per i casi accertati.

