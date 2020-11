A Sanremo dalle 7 di martedì 24 novembre sino a, presumibilmente, sabato 5 dicembre per ultimare i lavori di adeguamento dell’impianto antincendio sarà chiuso tutto il parcheggio interrato del Palafiori in corso Garibaldi. Negli ultimi mesi si era andati avanti usando solo la metà dei posti auto disponibili (150 su 310), come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

