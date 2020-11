A Imperia la Polizia Municipale ha elevato due multe da 400 euro a due esercenti che, dietro il proprio stand al mercato ambulante a Porto Maurizio, non indossavano la mascherina. I controlli dei vigili proseguiranno oggi in occasione del mercato ad Oneglia. Nei giorni scorsi erano stati multati tre esercenti ed un cliente sprovvisti di mascherina, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

