Illuminata di verde ieri sera la rotonda posta sull’Aurelia a San Bartolomeo al Mare, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che dal 1989 celebra la ricorrenza dell’approvazione della Convenzione ONU dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha aderito sottolineando che quest’anno la ricorrenza assume un significato particolare, perché mai come ora i bambini e gli adolescenti stanno vivendo una condizione di fragilità e di fatica psicologica e sociale.

