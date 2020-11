Coronavirus, 20 nuovi decessi in Liguria. 129 ricoverati in ospedale in provincia di Imperia

Flussi 21 novembre

TOTALE tamponi effettuati 560.338 6.476

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 47.516 761

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5.899 128

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 41.617 633

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 15.988 -206

i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1679 LA SPEZIA 2275 IMPERIA 1660 GENOVA 9366 Residenti fuori Regione/Estero 307 altro/in fase di verifica 701 TOTALE 15.988 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1360 119 -50 ASL1 129 14 -1 ASL2 165 15 -17 Policlinico San Martino 358 37 -13 Ospedale Evangelico 68 8 -1 Ospedale Galliera 175 7 -6 Ospedale Gaslini 9 0 -1 ASL3 globale 191 15 -9 ASL 3 Villa Scassi 177 15 -8 ASL 3 Gallino 14 0 -1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 114 8 -3 ASL4 Sestri Levante 111 7 -2 ASL4 Lavagna 3 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 151 15 1 ASL5 Sarzana 146 12 1 ASL5 Spezia 5 3 0 Isolamento domiciliare 14513 -31 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 29301 947 Deceduti* 2227 20

**dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso

1 17/11/20 F 86 VILLA SCASSI

2 17/11/20 M 82 VILLA SCASSI

3 18/11/20 M 90 VILLA SCASSI

4 19/11/20 M 90 GALLIERA

5 19/11/20 M 77 HSM

6 19/11/20 F 85 HSM

7 19/11/20 F 83 HSM

8 19/11/20 F 79 HSM

9 19/11/20 F 89 HSM

10 19/11/20 F 71 HSM

11 19/11/20 M 71 HSM

12 19/11/20 M 83 VILLA SCASSI

13 19/11/20 M 89 VILLA SCASSI

14 19/11/20 M 73 VILLA SCASSI

15 19/11/20 M 95 VILLA SCASSI

16 20/11/20 F 76 HSM

17 20/11/20 F 79 HSM

18 20/11/20 M 77 HSM

19 20/11/20 F 44 VILLA SCASSI

20 20/11/20 M 85 OSPEDALE SARZANA





ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 3660

ASL 2 1744

ASL 3 5432

ASL 4 1215

ASL 5 642

