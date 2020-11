La scomparsa di Maurizio Verrini, imprenditore del settore ittico e grande appassionato di sport (era il Presidente del Rapallo-Rivarolese), è una grande perdita per il territorio. Con lui spesso ci eravamo confrontati per le problematiche relative allo spostamento del Mercato del pesce da piazza Cavour e Ca’ De Pitta. Persona schietta e sincera, piena di idee e iniziative, aveva rispetto delle istituzioni e delle persone. Siamo vicini alla famiglia, cui esprimiamo il nostro cordoglio.

