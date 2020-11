In occasione della Giornata per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, il nido d’infanzia “Abbracciaperte” di San Bartolomeo al Mare, ha creato un momento di incontro e apertura con le famiglie, allestendo un’area dedicata (FOTO) dove i genitori potessero scrivere un pensiero o attaccare una foto rappresentativa di un diritto. Le educatrici hanno raccolto il materiale su tavolette di legno e allestito una piccola mostra sfruttando il giardino del nido (FOTO), con l’obiettivo di connettere il territorio con il servizio dando voce ai più piccoli. Le emozioni e l’allestimento del materiale hanno portato le educatrici ad intitolare questo piccolo progetto “I Diritti sospesi dei bambini”.

