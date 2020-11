Enel X ed Here Tecnologies hanno rilevato la mappa della mobilità in provincia di Imperia da quando è entrata in zona Arancione. E’ stato rilevato un calo dell’11% a partire dal 17 novembre rispetto alla settimana precedente. Il calo è stato del 13% per il sabato e del 28% per la domenica. In provincia di Imperia gli spostamenti verso bar, ristoranti e centri commerciali è calato del 63%, quello verso le visite a supermercati, mercati, alimentari e farmacie del 37%, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

