Le relatrici affronteranno questo evento traumatico globale nei suoi vari aspetti cercando di trarne spunti per superare la sfida e per una positivauscita .

All’iniziativa, per sviscerare le conseguenze sociologiche, economiche e psicologiche di questa pandemia sul mondo femminile, hanno dato il loro patrocinio, adesione e partecipazione l’Associazione Italiana Donne Medico, la FIDAPA Sezione di Ventimiglia il New Voices.

Su iniziativa del Lions Club di Ventimiglia e dello Zonta Club Ventimiglia –Bordighera, Domenica 22 novembre alle ore 16.00, in streaming, con accesso gratuito e libero a tutti, si terrà la conferenza dal titolo:

