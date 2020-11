Gravissimo incidente stradale a Genova in via Mogadiscio. Stamani una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce. La donna, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. I sanitari del 118 hanno intubato la 46enne trasferendola al San Martino.

