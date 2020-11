Si è riunito il direttivo nazionale dell’Associazione “Unione Nazionale Vittime” (Unavi) per eleggere un nuovo referente per il territorio ligure. Il direttivo aver eletto Valentina Jannacone quale nuovo coordinatore regionale. “Sono molto onorata che la scelta sia ricaduta su di me – commenta la Jannacone – Ho conosciuto Paola ed il team Unavi due anni fa, quando mi chiesero di presentare alcune serate dedicate al tema delle vittime di reati violenti. Da quel giorno è nata una collaborazione che ha arricchito soprattutto la mia persona che come molti, non si rende ancora conto di quanto certe situazioni siano vicine. Parlare con i familiari delle vittime è stato quasi uno shock, ascoltare i racconti e le difficoltà affrontate, soprattutto in termini di tempistiche per ottenere giustizia, la solitudine in cui molti si sentono avvolti, fino all’incontro con Unavi, mi ha reso consapevole di come ci sia bisogno di professionisti che si mettano in gioco per aiutare le vittime e di voci forti per arrivare fino al Governo per cambiare il sistema. sono onorata di poter aumentare il mio impegno e farò del mio meglio per rappresentare Unavi sul territorio coordinando il lavoro del nostro team affinché chi abbia bisogno riceva sostegno immediato. Ringrazio il direttivo Unavi per la fiducia e la presidente Paola per avermi resa parte integrante di un progetto purtroppo oggi più che mai necessari”.

