Da domani, giovedì 19 novembre, in Liguria partono gli sconti riservati agli over 65, una delle categorie più esposte al Coronavirus, in modo tale che facciano la spesa in orari meno affollati. Nei punti vendita di Conad, Ekom e Basko, i reparti di ortofrutta e pane applicheranno uno sconto del 10%, dal lunedì al venerdì tra le 13 e le 16. Nella stessa fascia oraria i negozi di vicinato di ortofrutta garantiranno sconti del 5%. Panifici, macellerie e salumerie che aderiranno al progetto applicheranno il 5% di sconto agli over 65 tra le 9 e le 11.

