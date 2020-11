Cambiano i giorni di raccolta per le utenze non domestiche sul territorio comunale di Imperia. Da lunedì 16 novembre è infatti in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata, con la distribuzione, a cura di De Vizia Transfer con il supporto della Cooperativa ERICA, dei nuovi calendari dedicati alle attività alimentari e non alimentari a levante e ponente del fiume Impero.

In dettaglio, il nuovo calendario per la raccolta differenziata dedicato alle utenze non domestiche e in vigore dal 16 novembre sarà il seguente:

ZONA A (levante fiume Impero) – ALIMENTARE

Organico: tutti i giorni

Carta/cartone: lunedì, mercoledì, venerdì

Plastica e metalli: lunedì, mercoledì, domenica

Vetro: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica

Vetro: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica Secco: lunedì, mercoledì, venerdì

ZONA A (levante fiume Impero) – NON ALIMENTARE

Organico: martedì, giovedì, sabato

Carta/cartone: lunedì, mercoledì, venerdì

Plastica e metallo: lunedì, mercoledì, venerdì

Vetro: lunedì e venerdì

Secco: lunedì, mercoledì, venerdì

ZONA B (ponente fiume Impero) – ALIMENTARE

Organico: tutti i giorni

Carta/cartone: martedì, giovedì, sabato

Plastica e metalli: martedì, giovedì e domenica

Vetro: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica

Secco: martedì, giovedì, sabato

ZONA B (ponente fiume Impero) – NON ALIMENTARE

Organico: lunedì, mercoledì, venerdì

Carta/cartone: martedì, giovedì, sabato

Plastica e metalli: martedì, giovedì, sabato

Vetro: lunedì e venerdì’

Vetro: lunedì e venerdì’ Secco: martedì, giovedì, sabato

Si ricorda a tutte le utenze interessate che l’esposizione dei contenitori può avvenire in contemporanea con l’orario di chiusura dell’attività e comunque entro le ore 24 del giorno precedente all’esposizione.

La consegna del materiale informativo è stata effettuata tra l’11 e il 14 novembre: tutte le attività o le utenze che non hanno ricevuto il calendario, potranno ritirarlo presso il contact point di DeVizia in via Nazionale 326 a Imperia il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

È possibile richiederlo in formato elettronico al numero Whatsapp 3316486845.

Inoltre il materiale è scaricabile dal sito www.imperiapulita.net o dalla pagina facebook DeVizia Urbaser Imperia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero verde 800.99.77.40, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.