Coronavirus, 99 nuovi contagiati in provincia di Imperia, 775 in totale in Liguria

IN LIGURIA 775 NUOVI POSITIVI SU 6.806 TAMPONI EFFETTUATI ASL 1: 99

31 contatto di caso confermato

66 attività screening

2 sociosanitario ASL 2: 96

16 contatto caso confermato

69 attività screening

11 settore sociosanitario ASL 3: 358

103 contatto caso confermato

192 attività screening

62 settore sociosanitario

1 rientro viaggio ASL 4: 10

2 contatto caso confermato

8 Attività screening ASL 5: 212

99 contatto caso confermato

113 attività screening Correlati