Il Comune di Imperia, meno di un mese fa, ha presentato imperia.vicinato.shop, un ecommerce interamente dedicato ai negozi di vicinato della città, che mette a disposizione una vetrina virtuale per permettere a tutte le realtà territoriali di vendere online e di arrivare a casa dei cittadini, con un click. L’amministrazione ha investito nel progetto, regalando fino a Giugno 2021 l’iscrizione gratuita ai primi 200 commercianti aderenti: mancano solo 40 postazioni libere.

È con piacere quindi che l’Assessore al commercio Gianmarco Oneglio, che ha creduto sin da subito nell’iniziativa, dichiara: “Mai come in questo momento l’uso di una piattaforma digitale, che permetta alle imprese di raggiungere i clienti senza vederli fisicamente, è essenziale. A questo fine l’amministrazione spera che ci sia grande adesione e impegno da parte delle imprese per raggiungere questo scopo. Non verrà sicuramente a mancare, da parte nostra, il continuo sostegno e presenza nei confronti delle attività commerciali. Vicinato Shop Imperia, fortemente voluto dal sindaco, fa parte degli asset per permettere alle attività di lavorare anche in questa situazione emergenziale nell’attesa dell’auspicato ritorno alla normalità.”

Nessun filtro tra venditore e acquirente, solamente voglia di mettersi in gioco. Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale il progetto ha trovato vita e concretezza, ora tutto è in mano ai negozianti della città che devono continuare ad iscriversi e ad aggiornare i propri negozi per poter offrire ai cittadini una scelta variegata e ricca, soprattutto in vista degli acquisti di Natale, ormai alle porte.

Il Comune ci tiene anche a ricordare che Vicinato.shop però non è solo vendita al dettaglio: è un progetto solidale che crea una rete di sostegno tra i negozianti della città di Imperia. Il 10% di ogni vendita effettuata sarà difatti lasciato a titolo di voucher al consumatore che ha provveduto all’acquisto, spendibile sulla successiva transazione in qualsiasi negozio del portale. Si vuole così creare un circolo virtuoso, affinché vengano stimolati ulteriori acquisti e il commercio locale si riattivi in modo spontaneo. Tutte le informazioni si possono trovare su imperia.vicinato.shop, per trasformare gli acquisti locali, in commercio digitale!