Unogas Energia è da sempre attenta alle necessità del proprio territorio, per questo ha deciso di supportare le attività di didattica a distanza tramite la donazione di strumenti informatici ad associazioni di volontariato ed istituti scolastici, che operano nella provincia di Imperia.

Un primo lotto di 50 computer è stato reso disponibile in questi giorni per la distribuzione a quegli studenti che necessitano di un urgente supporto per dare continuità all’attività didattica.

“In questi mesi, la nostra azienda si è misurata con nuove esigenze lavorative legate allo smart working, che hanno reso necessario incrementare le dotazioni informatiche portatili. Abbiamo così pensato di mettere a disposizione degli studenti che si trovano ad affrontare la didattica a distanza i PC fissi fino ad ora utilizzati, raccogliendo le esigenze di alcune realtà del nostro territorio” ha dichiarato la Direzione UNOGAS Energia Spa “Un piccolo gesto che vorremmo replicare ogni qualvolta si renderà possibile, fatto anche nel rispetto dell’ambiente, così da non sprecare strumenti informatici, ancora validi e funzionanti, e ridurre la quantità di rifiuti prodotti.”

La responsabilità sociale d’impresa si unisce quindi ad un esempio di sostenibilità ambientale, rafforzando l’impegno del Gruppo Unogas a sostegno del territorio e della collettività.

