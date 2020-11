Grimaldi Superiore è una perla del nostro estremo ponente. Frazione di Ventimiglia quasi al confine con la Francia negli anni, come tantissimi paesi della nostra regione , ha visto chiudere una ad una tutte le attività economiche quali negozi e ristoranti. Gli abitanti sono costretti a dirigersi a Latte o Ventimiglia o in Francia per effettuare acquisti di generi alimentari o altre merci

Nasce quindi l’idea di costituire un Gruppo di Acquisto Solidale come spiegano i promotori in un cartello esposto sulla strada del paese. In pratica spiegano i promotori il Gas si occuperà di contattare i fornitori per organizzare gli acquisì e le consegne a Grimaldi Superiore. Il Gruppo si propone anche di diventare un punto di aggregazione per gli abitanti del paese concludono i promotori.