Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull’emergenza coronavirus ha affermato: “La proporzione tamponi-positivi è in discesa in tutta la Liguria, a Genova scende di più ma anche negli altri capoluoghi, l’indice Rt regionale sostanzialmente è pari a 1. Non basta, dobbiamo scendere sotto 1 per vedere invertire la curva”.

